Русский
$ 27
32,71
  1. Влада

"Такий вигляд має обід справжнього слуги народу": депутат показав фото з їдальні Ради

15 червня 2021 16:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нардеп Шевченко показав з парламентської їдальні, які страви пропонують народним обранцям

Євген Шевченко в Раді. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Євген Шевченко в Раді. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Народний депутат Євген Шевченко, якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", показав свій обід у парламентській їдальні.

Реклама

Відповідні кадри він опублікував у Telegram.

"Такий вигляд має обід справжнього слуги українського народу", – написав нардеп.

Обід Шевченко. Фото: t.me/evgeniishevchenko

Також Шевченко показав кадри з парламентської їдальні – вибір страв неабиякий.

Не пропусти!
Міс збірної Угорщини: дружина Гулачі одружить будь-кого
Діана - дружина Петера Гулачі

Реклама

Нагадаємо, у квітні минулого року, коли через карантин була закрита парламентська їдальня, на той момент ще "слуга народу" Шевченко показував свій обід у машині.

Раніше новини "Сьогодні" показували яскраві фото з буфету Ради, куди прийшли депутати нового скликання. Їх зустрічали бутербродами із червоною ікрою за 55 грн, люля-кебабом – 80,45 грн. Зазначалося, що ціни на кожну страву, порівняно з тими, що були в період минулого скликання Ради, трохи зросли.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Лідери G7 закликали Путіна вивести війська з Криму і Донбасу – що це означає для України
Лідери G7 закликали Путіна вивести війська з Криму і Донбасу – що це означає для УкраїниЄвросоюз
"За хвилину дзвонить Арахамії": Корнієнко про реакцію Зеленського на закон про в'язницю для чиновниківВлада
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)Влада
Чи підтримає
Чи підтримає "Слуга народу" другий президентський термін Зеленського? Корнієнко дав відповідьВлада
"Буде жорсткий відбір": Вірастюк про плани в Раді і перший законопроєктВлада
Це буде чесна компенсація – Кулеба назвав умову України для запуску
Це буде чесна компенсація – Кулеба назвав умову України для запуску "Північного потоку – 2"Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти