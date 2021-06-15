"Такий вигляд має обід справжнього слуги народу": депутат показав фото з їдальні Ради

Євген Шевченко в Раді. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Народний депутат Євген Шевченко, якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", показав свій обід у парламентській їдальні.

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Відповідні кадри він опублікував у Telegram.

"Такий вигляд має обід справжнього слуги українського народу", – написав нардеп.

Обід Шевченко. Фото: t.me/evgeniishevchenko

Також Шевченко показав кадри з парламентської їдальні – вибір страв неабиякий.

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Нагадаємо, у квітні минулого року, коли через карантин була закрита парламентська їдальня, на той момент ще "слуга народу" Шевченко показував свій обід у машині.

Раніше новини "Сьогодні" показували яскраві фото з буфету Ради, куди прийшли депутати нового скликання. Їх зустрічали бутербродами із червоною ікрою за 55 грн, люля-кебабом – 80,45 грн. Зазначалося, що ціни на кожну страву, порівняно з тими, що були в період минулого скликання Ради, трохи зросли.