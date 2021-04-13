Так виглядає їжа депутата: "слуга народу" показав свій обід в машині (фото)

Сьогодні у Верховній Раді довгий робочий день – традиційне пленарне засідання, а ввечері ще два позачергових. При цьому закрили парламентську їдальню і депутатам доводиться брати судочки з їжею на роботу. Один такий вже помічений.

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Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко показав, як він обідає прямо в машині під час перерви у пленарному засіданні.

"А ось і обідня перерву. Так виглядає їжа депутата, та ще в машині доводиться приймати їжу", – написав він у Telegram.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Верховній Раді їдальню закрили на карантин, а депутатам замість цього організують доставку обідів. А ось в "Слузі народу" навіть поскаржилися, що не всіх встигнуть нагодувати. Але ж ніхто не забороняє брати "тормозки" на роботу.

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А напередодні спікер ВР Дмитро Разумков забракував ідею депутатів перейти на віддалену роботуі голосувати онлайн за допомогою додатку.

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