Разумков дав добро на два позачергових засідання: що розгляне Рада

Депутатам варто запасатися бутербродами – працювати доведеться до самого вечора

Верховна Рада 13 квітня після ранкового пленарного засідання проведе ще два поспіль позачергових, на яких в цілому планують розглянути 17 законопроектів і проектів постанов.

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У звичайному режимі депутати попрацюють до 15:00 – будуть продовжувати розглядати правки до земельної реформи.

Перше позачергове на 16:00

Проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет.

Проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт/год.

Проект постанови про звернення до уряду про скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії.

Законопроект №4576 щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів.

Проект постанови про звернення до уряду щодо зниження ціни на електроенергію і тарифів на послуги розподілу природного газу.

Друге позачергове на 17:30

Законопроект №5014 про надання випускникам шкіл права вибору виду оцінювання їх навчання (річне оцінювання/державна підсумкова атестація/зовнішнє незалежне оцінювання), щоб мінімізувати ризики захворювання на COVID-19.

Законопроект № 4636-1 про військовий поховальний ритуал.

Законопроект №5187-1 про забезпечення реалізації прав застрахованих осіб.

Законопроекти №4475, 4398, 4399 про захист боржників по валютних кредитах. Вони спрямовані на захист позичальників (фізичних осіб), які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців.

Законопроект №4540 про штрафи за порушення самоізоляції чи обсервації на час лікування від ковіду.

Законопроект №5308 про введення фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

Законопроект №4543-п про приватизацію об'єктів великої приватизації.

Законопроект №5138-1 про розширення можливостей для трансформації освітньої мережі і захисту прав учасників навчально-виховного процесу.

Законопроект № 4210 щодо вдосконалення процедур оборонного планування.

Законопроект №4629-1 про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для впровадження якісної профільної середньої освіти.

Як повідомляли новини "Сьогодні", депутати хотіли викликати в Раду головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака через скупчення військ РФ поблизу України.

Відео: Сьогодні

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