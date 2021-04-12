Разумков дав добро на два позачергових засідання: що розгляне Рада

Верховна Рада 13 квітня після ранкового пленарного засідання проведе ще два поспіль позачергових, на яких в цілому планують розглянути 17 законопроектів і проектів постанов.
У звичайному режимі депутати попрацюють до 15:00 – будуть продовжувати розглядати правки до земельної реформи.
Перше позачергове на 16:00
- Проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет.
- Проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт/год.
- Проект постанови про звернення до уряду про скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії.
- Законопроект №4576 щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів.
- Проект постанови про звернення до уряду щодо зниження ціни на електроенергію і тарифів на послуги розподілу природного газу.
Друге позачергове на 17:30
- Законопроект №5014 про надання випускникам шкіл права вибору виду оцінювання їх навчання (річне оцінювання/державна підсумкова атестація/зовнішнє незалежне оцінювання), щоб мінімізувати ризики захворювання на COVID-19.
- Законопроект № 4636-1 про військовий поховальний ритуал.
- Законопроект №5187-1 про забезпечення реалізації прав застрахованих осіб.
- Законопроекти №4475, 4398, 4399 про захист боржників по валютних кредитах. Вони спрямовані на захист позичальників (фізичних осіб), які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців.
- Законопроект №4540 про штрафи за порушення самоізоляції чи обсервації на час лікування від ковіду.
- Законопроект №5308 про введення фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.
- Законопроект №4543-п про приватизацію об'єктів великої приватизації.
- Законопроект №5138-1 про розширення можливостей для трансформації освітньої мережі і захисту прав учасників навчально-виховного процесу.
- Законопроект № 4210 щодо вдосконалення процедур оборонного планування.
- Законопроект №4629-1 про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для впровадження якісної профільної середньої освіти.
Як повідомляли новини "Сьогодні", депутати хотіли викликати в Раду головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака через скупчення військ РФ поблизу України.
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