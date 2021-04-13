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Так выглядит еда депутата: "слуга народа" показал свой обед в машине (фото)

13 апреля, 13:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Парламентскую столовку прикрыли на карантин – депутатам пришлось брать еду на работу

Сегодня в Верховной Раде длинный рабочий день – традиционное пленарное заседание, а вечером еще два внеочередных. При этом закрыли парламентскую столовую и депутатам приходится брать судочки с едой на работу. Один такой уже замечен.

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Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко показал, как он обедает прямо в машине во время перерыва в пленарном заседании.

"А вот и обеденный перерыв. Так выглядит еда депутата, да еще в машине приходиться принимать пищу", – написал он в Telegram.

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В Раде столовую закрыли на карантин: "слугам" организуют доставку обедов

Как сообщали новости "Сегодня", в Верховной Раде столовую закрыли на карантин, а депутатам вместо этого организуют доставку обедов. А вот в "Слуге народа" даже пожаловались, что не всех успеют накормить. А ведь никто не запрещает брать "тормозки" на работу.

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А накануне спикер ВР Дмитрий Разумков забраковал идею депутатов перейти на "удаленку" и голосовать онлайн с помощью приложения.

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Верховная Рада обед депутаты

Источник: Сегодня

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