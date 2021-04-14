Так Україну закриють на локдаун? Шмигаль дав відповідь

В окремих регіонах ситуація з коронавірусом все ще напружена, але в деяких областях спостерігається зниження захворюванності

В Україні не вводитимуть загальнонаціональний локдаун, оскільки в деяких областях епідеміологічна ситуація стабілізується. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він зазначив, що в окремих регіонах ситуація з коронавірусом все ще напружена, але в водночас в деяких областях спостерігається зниження кількості нових випадків і госпіталізацій.

"Це ще одне свідчення того, що адаптивний карантин – ефективний інструмент. Як ми і говорили: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Місцева влада повинна продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні, а ми всі повинні не розслаблятися і дотримуватися протиепідемічних правил", – сказав Шмигаль.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на цей момент в Україні 14 областей знаходяться у "червоній зоні", де посилені обмеження.

Тим часом у Києві продовжено жорсткий локдаун до 30 квітня. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що поки медична система не справляється з напливом нових хворих.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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