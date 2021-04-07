Шмигаль розповів, чи буде введено локдаун по всій Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що на сьогодні немає потреби вводити тотальний локдаун по всій країні.

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Він зазначив, що в деяких регіонах після введення їх у "червону" карантинну зону ситуація щодо поширення коронавірусу стабілізується.

"Фіксується зменшення кількості хворих і зниження навантаження на лікарні. Якщо така динаміка буде зберігатися і далі, то можливе повернення таких регіонів до "помаранчевої зони". Це означає, що адаптивний карантин працює і вводити тотальний локдаун по всій країні наразі немає необхідності", – сказав Шмигаль.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Києві з 5 квітня почався жорсткий локдаун, громадський транспорт працює тільки для людей зі спецперепустками. На третій день локдауну в столиці маршруток стало менше, а заторів – більше.

Тим часом в Україні продовжує зростати смертність від ковіду. Тільки за минулу добу 481 летальний випадок. Наша країна стала одним з лідерів за смертністю у світі, гірша ситуація хіба що в Бразилії.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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