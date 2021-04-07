Русский
$ 27,84
32,9
  1. Влада

Шмигаль розповів, чи буде введено локдаун по всій Україні

7 квітня, 13:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У деяких регіонах спостерігається стабілізація епідеміологічної ситуації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що на сьогодні немає потреби вводити тотальний локдаун по всій країні.

Реклама

Він зазначив, що в деяких регіонах після введення їх у "червону" карантинну зону ситуація щодо поширення коронавірусу стабілізується.

"Фіксується зменшення кількості хворих і зниження навантаження на лікарні. Якщо така динаміка буде зберігатися і далі, то можливе повернення таких регіонів до "помаранчевої зони". Це означає, що адаптивний карантин працює і вводити тотальний локдаун по всій країні наразі немає необхідності", – сказав Шмигаль.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Києві з 5 квітня почався жорсткий локдаун, громадський транспорт працює тільки для людей зі спецперепустками. На третій день локдауну в столиці маршруток стало менше, а заторів – більше.

Тим часом в Україні продовжує зростати смертність від ковіду. Тільки за минулу добу 481 летальний випадок. Наша країна стала одним з лідерів за смертністю у світі, гірша ситуація хіба що в Бразилії.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин Денис Шмигаль локдаун

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ситуація загострюється. Україна скликає екстрене засідання щодо Донбасу
Ситуація загострюється. Україна скликає екстрене засідання щодо ДонбасуВлада
На Заході зрозуміли, що Росію пора привести до тями – Кулеба
На Заході зрозуміли, що Росію пора привести до тями – КулебаВлада
Нехай Росія їде туди зі своїми маріонетками: Гармаш про відмову України від Мінська
Нехай Росія їде туди зі своїми маріонетками: Гармаш про відмову України від МінськаВлада
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо "нормандського формату"Росія
"Україна не буде нападати на Донбас": Кравчук поспілкувався з пропагандистами РФ (відео)Влада
Україна хоче перенести переговори з Мінська: що відповіли у Кремлі
Україна хоче перенести переговори з Мінська: що відповіли у КремліВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти