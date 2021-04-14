Так Украину закроют на локдаун? Шмыгаль дал ответ

В отдельных регионах ситуация с коронавирусом все еще напряженная, но в некоторых областях наблюдается снижение заболеваемости

В Украине не будут вводить общенациональный локдаун, поскольку в некоторых областях эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что в отдельных регионах ситуация с коронавирусом все еще напряженная, но в то же время в некоторых областях наблюдается снижение количества новых случаев и госпитализаций.

"Это очередное свидетельство того, что адаптивный карантин – эффективный инструмент. Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемические правила", – сказал Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", на данный момент в Украине 14 областей находятся в красной зоне, где усилены ограничения.

Тем временем в Киеве продлен жесткий локдаун до 30 апреля. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что пока медицинская система не справляется с наплывом новых больных.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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