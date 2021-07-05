Так Брагар був під кайфом? "Слуга народу" показав результат тесту на наркотики

Народний обранець збирає докази своєї невинуватості і навіть готує заяву в ДБР на поліцейських

ЄвгенБрагар. Фото: facebook.com/yvbragar

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар здав другий тест на наркотики, через що його напередодні зупинили поліцейські. Результат виявився негативним і він вже готує заяву до Держбюро розслідувань.

Про це він написав у Facebook.

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Брагар повідомив, що двоє патрульних і їхнє керівництво були відсторонені від роботи на час службового розслідування. А сам поки продовжує доводити свою невинуватість.

"За минулу добу я встиг здати поглиблений тест на вживання наркотичних речовин та вже встиг отримати результат. Звісно, негативний. Наразі мною готується заява до ДБР (як від фізичної особи, а не народного депутата) щодо даних патрульних", – написав Брагар і показав результати тесту.

Відзначимо, що напередодні народний депутат вже здавав тест у приватній клініці, який не виявив заборонених речовин у крові. Як розповідав заступник голови МВС Антон Геращенко, зараз перевіряють поліцейських, які зупинили депутата, але не увімкнули при цьому нагрудних камер.