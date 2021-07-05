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Так Брагар был под кайфом? "Слуга народа" показал результат теста на наркотики

5 июля 2021 14:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Народный избранник собирает доказательства своей невиновности и даже готовит заявление в ГБР на полицейских

Евгений Брагар. Фото: facebook.com/yvbragar

Евгений Брагар. Фото: facebook.com/yvbragar

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар сдал второй тест на наркотики, из-за чего его накануне остановили полицейские. Результат оказался отрицательным и он уже готовит заявление в Госбюро расследований.

Об этом он написал в Facebook.

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Брагар сообщил, что двое патрульных и их руководство были отстранены от работы на время служебного расследования. А сам пока продолжает доказывать свою невиновность.

"За минувшие сутки я успел сдать углубленный тест на употребление наркотических веществ и уже успел получить результат. Конечно, отрицательный. Сейчас мной готовится заявление в ГБР (как от физического лица, а не народного депутата) по этим патрульным", – написал Брагар и показал результаты теста.

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Отметим, что накануне народный депутат уже сдавал тест в частной клинике, который не выявил запрещенных веществ в крови. Как рассказывал замглавы МВД Антон Геращенко, сейчас проверяют полицейских, которые остановили депутата, но не включили при этом нагрудных камер.

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