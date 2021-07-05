Зупинили депутата, а перевіряють поліцейських: Геращенко про скандал з Брагаром

Геращенко не побачив ознак алкоголю у Брагара. Колаж "Сьогодні"

Поліція перевіряє двох поліцейських на законність дій під час зупинки народного депутата від "Слуги народу" Євген Брагара, якого запідозрили у водінні автомобіля в нетверезому стані. Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, у поліції зараз проводиться перевірка дій двох патрульних, які зупинили депутата.

"Справа в тому, що вони не включили камери, які необхідно було включати відразу з початку спілкування з будь-яким громадянином, якого затримують. У нас є питання до поліцейських, чому вони так зробили ... Народний депутат заявив, що в діях поліцейських була ознака злочину, що вони натякали йому на якийсь хабар. Якщо це підтвердиться, вони понесуть відповідальність. Ми вивчаємо всю історію зупинок цими двома поліцейськими інших громадян та інші факти притягнення ними (громадян) за нетверезе водіння", – сказав Геращенко.

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Заступник глави МВС повідомив, що результати аналізів Брагара на наявність наркотиків у крові будуть наприкінці тижня. Він зазначив, що стан алкогольного сп'яніння легко встановлюється, а для виявлення наркотиків у крові потрібні серйозні аналізи.

"У цьому випадку у депутата Брагар візуальних ознак сп'яніння, я дивився відеозапис, таких, щоб було видно, не можна встановити ... Глава Нацполіціі Ігор Клименко зустрічався з Брагаром, домовилися про повну його участю в якості можливого потерпілого", – сказав Геращенко.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали "слугу народу" Ігоря Васильківського за п'яне водіння. Більш того, на місце нібито виїжджав начальник патрульної поліції області – "щоб все правильно оформили".