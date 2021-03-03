Степанов розповів про самопочуття Зеленського після вакцинації

У препарату Covishield є побічні ефекти і президента попереджали про це

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що президент Володимир Зеленський після вакцинації від COVID-19 відчуває себе нормально. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Президент вчора вакцинувався (вдень). Розмовляв з ним увечері, відчуває себе відмінно. Все нормально, без будь-яких ускладнень", – сказав він.

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Степанов вважає дуже важливим, щоб якомога більше людей вакцинувалися.

"Мною було внесено зміни в наш Національний план вакцинації з метою популяризації, щоб була можливість у громадських діячів, публічних людей, спортсменів, діячів культури вакцинуватися", – додав глава МОЗ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 2 березня вакцинувався від COVID-19, а зробив він це в Сєвєродонецьку разом з військовими. Він також закликав українців не відмовлятися від щеплень.

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До цього і Максим Степанов встиг вакцинуватися"індійським" препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він залишився цілком задоволеним і закликав українців наслідувати його приклад.

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