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  1. Влада

Степанов розповів про самопочуття Зеленського після вакцинації

3 березня, 10:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У препарату Covishield є побічні ефекти і президента попереджали про це

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що президент Володимир Зеленський після вакцинації від COVID-19 відчуває себе нормально. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Президент вчора вакцинувався (вдень). Розмовляв з ним увечері, відчуває себе відмінно. Все нормально, без будь-яких ускладнень", – сказав він.

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Степанов вважає дуже важливим, щоб якомога більше людей вакцинувалися.

"Мною було внесено зміни в наш Національний план вакцинації з метою популяризації, щоб була можливість у громадських діячів, публічних людей, спортсменів, діячів культури вакцинуватися", – додав глава МОЗ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 2 березня вакцинувався від COVID-19, а зробив він це в Сєвєродонецьку разом з військовими. Він також закликав українців не відмовлятися від щеплень.

Відео: Сьогодні

До цього і Максим Степанов встиг вакцинуватися"індійським" препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він залишився цілком задоволеним і закликав українців наслідувати його приклад.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація Володимир Зеленський Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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