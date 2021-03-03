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Степанов рассказал о самочувствии Зеленского после вакцинации

3 марта, 10:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У препарата Covishield есть побочные эффекты и президента предупреждали об этом

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что президент Владимир Зеленский после вакцинации от COVID-19 чувствует себя нормально. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Президент вчера вакцинировался (днем). Разговаривал с ним вечером, чувствует себя отлично. Все нормально, без каких-либо осложнений", – сказал он.

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Степанов считает очень важным, чтобы как можно больше людей вакцинировались.

"Мною были внесены изменения в наш Национальный план вакцинации с целью популяризации, чтобы была возможность у общественных деятелей, публичных людей, спортсменов, деятелей культуры вакцинироваться", – добавил глава Минздрава.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 марта вакцинировался от COVID-19, а сделал он это в Северодонецке вместе с военными. Он также призвал украинцев не отказываться от прививок.

Видео: Сегодня

До этого и Максим Степанов успел вакцинироваться "индийским" препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он остался вполне довольным и призвал украинцев следовать его примеру.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация Владимир Зеленский Максим Степанов

Источник: Сегодня

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