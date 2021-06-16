Русский
$ 26,93
32,62
  1. Влада

Стабільність, спокій і припинення війни – Зеленський про компенсації за "Північний потік – 2"

16 червня 2021 14:16

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявив президент, Україна боротиметься за державність і проти "Північного потоку – 2"

Скріншот

Скріншот

В якості компенсацій за газопровід "Північний потік – 2" українська влада хоче отримати стабільність і спокій в країні і припинення війни на Донбасі.

Реклама

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

Читайте також:

Україна має залишитися партнером – Меркель обговорила з Байденом "Північний потік"

"Коли ми говоримо "стабільність" – це і геополітична стабільність, і стале припинення вогню, і контроль наших територій, і енергетична безпека. Це все про справедливість. І це не про "Північний потік – 2". Так повинно бути безумовно", – сказав президент.

Реклама

Він підкреслив, що Україна боротиметься за державність і проти "Північного потоку – 2".

Не пропусти!
Фінляндія – Росія: онлайн головного матчу дня
Принципова битва двох сусідів - Фінляндії та Росії

Раніше глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік – 2" вплине не тільки на економіку України, а й передусім – на безпеку країни.

Нагадаємо, офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США продовжать накладати санкції проти осіб і компаній, що реалізують "Північний потік – 2". За його словами, головна мета Вашингтона в цьому питанні – перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни".

Водночас, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", але не виключають, що ще введуть санкції проти оператора проекту Nord Stream 2 AG.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Такий вигляд має обід справжнього слуги народу": депутат показав фото з їдальні РадиВлада
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиці
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиціВлада
"Буде жорсткий відбір": Вірастюк про плани в Раді і перший законопроєктВлада
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)Влада
Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби
Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість КулебиВлада
Рада може провести термінове засідання: у
Рада може провести термінове засідання: у "Слузі народу" назвали єдине питанняВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти