Стабільність, спокій і припинення війни – Зеленський про компенсації за "Північний потік – 2"

Як заявив президент, Україна боротиметься за державність і проти "Північного потоку – 2"

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В якості компенсацій за газопровід "Північний потік – 2" українська влада хоче отримати стабільність і спокій в країні і припинення війни на Донбасі.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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"Коли ми говоримо "стабільність" – це і геополітична стабільність, і стале припинення вогню, і контроль наших територій, і енергетична безпека. Це все про справедливість. І це не про "Північний потік – 2". Так повинно бути безумовно", – сказав президент.

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Він підкреслив, що Україна боротиметься за державність і проти "Північного потоку – 2".

Раніше глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік – 2" вплине не тільки на економіку України, а й передусім – на безпеку країни.

Нагадаємо, офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США продовжать накладати санкції проти осіб і компаній, що реалізують "Північний потік – 2". За його словами, головна мета Вашингтона в цьому питанні – перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни".

Водночас, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", але не виключають, що ще введуть санкції проти оператора проекту Nord Stream 2 AG.

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