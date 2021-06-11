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Вплине не тільки на економіку – Кулеба про те, чим небезпечний "Північний потік – 2" для України

11 червня 2021 21:34

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За його словами, не буде ситуації, коли Україна втратить гроші від транзиту, газо-транспортна система не залишиться порожньою

Україна евакуювала з сектору Газа громадян України, Молдови та Болгарії

Україна евакуювала з сектору Газа громадян України, Молдови та Болгарії / Фото: МИД Украины

"Північний потік – 2" вплине не тільки економіку України, а насамперед – на безпеку країни.

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Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Великої п'ятниці" на каналі "Україна 24".

За його словами, наразі тривають складні переговори між США і Німеччиною.

"Непроста розмова була у мене по "Північному потоку -2" в Німеччині, тому гра далека від завершення", – сказав міністр.

За його словами, "Північний потік-2" не впливає на той контракт, який вже діє – про транзит газу.

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"По-друге, не буде ситуації, коли ми просто втратимо гроші від транзиту, тому що наша газо-транспортна система не залишиться порожньою. І по-третє, у нас дуже часто зводять цю ситуацію з "Північним потоком – 2" до 3 млн доларів за транзит (які Україна може втрачати в рік), а насправді там є величезна купа безпекових ризиків, які з цим пов'язані", – зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США продовжать накладати санкції проти осіб і компаній, що реалізують "Північний потік – 2". За його словами, головна мета Вашингтона в цьому питанні – перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни".

Водночас за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США співпрацюють з Німеччиною у вивченні компенсацій Україні за можливу втрату транзитних платежів, коли буде добудований "Північний потік – 2", але не виключають, що ще введуть санкції проти оператора проекту Nord Stream 2 AG.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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