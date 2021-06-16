Стабильность, спокойствие и прекращение войны – Зеленский о компенсациях за "Северный поток – 2"

Как заявил президент, Украина будет бороться за государственность и против "Северного потока – 2"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о компенсациях за строительство "Северного потока - 2". Скриншот

В качестве компенсаций за газопровод "Северный поток – 2" украинские власти хотят получить стабильность и спокойствие в стране и прекращение войны на Донбассе.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ.

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"А когда мы говорим "стабильность" – это и геополитическая стабильность, и постоянное прекращение огня, и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность. Это все о справедливости. И это не про "Северный поток – 2". Так должно быть безусловно", – сказал президент.

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Он подчеркнул, что Украина будет бороться за государственность и против "Северного потока – 2".

Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток – 2" повлияет не только на экономику Украины, но и прежде всего – на безопасность страны.

Напомним, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжат накладывать санкции против лиц и компаний, реализующих "Северный поток – 2". По его словам, главная цель Вашингтона в этом вопросе – помешать России использовать газопровод "в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".

В то же время, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США сотрудничают с Германией в изучении компенсаций Украине за возможную потерю транзитных платежей, когда будет достроен "Северный поток – 2", но не исключают, что еще введут санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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