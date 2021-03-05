США ввели санкції проти Коломойського

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім'ї. Про це повідомляє Держдепартамент США.

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Американці стверджують, що Коломойський під час перебування на посаді голови Дніпропетровської області з 2014 по 2015 роки нібито був причетний до корупційних дій, "які підірвали верховенство закону і віру українського суспільства у демократичні інститути і суспільні процеси". У Держдепі зазначають, що він тоді використовував свій політичний вплив і посаду для особистої вигоди.

"Я також хочу висловити стурбованість нинішніми і триваючими зусиллями Коломойського щодо підриву демократичних процесів та інститутів України, які представляють серйозну загрозу для її майбутнього", – сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

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Крім Ігоря Коломойського, під санкції потрапили і його дружина Ірина, дочка і син. Тепер українському бізнесменові і членам його сім'ї заборонений в'їзд у США.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, серед них нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційні ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

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