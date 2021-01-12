У "Слузі народу" відреагували на санкції США проти Дубінського

Фракція не може зібратися через локдаун, щоб обговорити це питання

У фракції "Слуга народу" ще не обговорювали санкції, які США ввелипроти народного депутата Олександра Дубінського.

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Про це сказав заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Радіо Свобода.

За його словами, фракція не може зібратися через локдаун, щоб обговорити це питання.

"Вивчаємо питання, вчора тільки ввечері інформація з’явилася. Треба ще час, щоб зрозуміти, про що йдеться і як на це можна реагувати. Але поки що навіть обговорень ніяких немає, бо свіжа інформація. Ми зайняті тарифами, зайняті більш нагальними питаннями", – сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, у Мінфіні США відзначають, що з 2019 року нардеп Андрій Деркач і його соратники в ЗМІ опублікували "плівки Байдена і Порошенка", звинувативши сімейство Байденів у корупційних схемах в Україні, що могло вплинути на результати виборів президента США. В американському відомстві нагадали, що Дубінський разом з Деркачем брав участь у пресконференціях щодо звинувачень у бік США.

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Сам же Деркач у списку санкцій ще з 2020-го. Після цього в США назвали нардепа російським агентом.

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