США можуть приєднатися до врегулювання конфлікту на Донбасі – чого чекати Україні

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон проведе консультації з Києвом щодо Мінських угод, за підсумками яких буде прийнято рішення про підключенні Америки до врегулювання конфлікту на Донбасі . Про це вона сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода" . "Сегодня" проаналізував бесіду дипломата з журналістами і з'ясував, чого варто чекати Україні від США.

Єдиний документ про Донбас

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Як заявила Нуланд, сьогодні Мінські угоди – це єдиний документ для розв'язання конфлікту на Донбасі. "Мінські угоди є єдиним письмовим документом, який ми маємо" , – підкреслила вона.

У той же час, з точки зору міжнародно-правового договору, законність Мінських угод викликає сумніви. Адже, вони не були легітимізовані ні Верховною Радою України, ні Держдумою РФ. Про це, зокрема, заявляв віце-прем'єр-міністр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков . За його словами, Україна могла б вийти з угод хоча б тому, що минув їхній строк дії .

"Останні дати, там записані, це 2015 рік. Тобто, умовно кажучи, 31 грудня 2015 року" Мінськ "завершено. Але, з огляду на те, що Радою безпеки ООН були прийняті Мінські угоди і підтриманий цей процес, з огляду на те, що Мінськ вважається дитиною "нормандського формату", на сьогоднішній день ми все одно поки залишаємося прихильниками спробувати все можливе для того, щоб завершити війну, використовуючи "Мінськ", як майданчик " , – сказав Рєзніков.

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У України і Росії різні погляди

Нуланд зазначила, що Мінські угоди по-різному читаються в Москві, Києві і західних столицях. "Не можу говорити про російський прочитанні документа, але думаю, ми почнемо серйозні консультації з нашими українськими партнерами про те, як вони бачать Мінські угоди, і як вони будуть рухатися до їх реалізації" , – сказала вона.

Відмітимо, що політична частина передбачає ось які моменти:

Україна не повинна переслідувати сепаратистів, в тому числі тих, які брали участь в бойових діях;

В Україні повинна бути проведена "децентралізація", яка має на увазі, що "ДНР" і "ЛНР" повинні бути надані особливі права і повноваження. Тобто мова, по суті, про перетворення України на федеративну державу.

Повинен бути закріплений певний особливий статус Донбасу;

Влада в "ДНР" і "ЛНР" повинні отримати право на призначення прокурорів і суддів на керованих ними територіях, а також право на власну "народну міліцію".

Влада "ДНР" і "ЛНР" повинні отримати право часткового контролю за кордоном з Росією – так зване "транскордонне співробітництво".

І якщо Росію угода в такому вигляді влаштовує, то Україна – категорично проти цих пунктів. Президент України Володимир Зеленський навіть запропонував внести зміни в Мінські угоди і залучити до переговорів США, Великобританію і Канаду або створити зовсім новий договір. Однак Росія категорично проти перегляду угод, згідно з якими вона не є стороною конфлікту, а лише "миротворцем".

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Путін обіцяв вивести війська

Дипломат також додала, що президент РФ обіцяв не втручатися в ситуацію, якщо мінські домовленості будуть виконані. "Президент Путін на саміті в Женеві запевнив, що в такому випадку виведе війська з Донбасу. Питання тепер в тому, чи дійсно він серйозно налаштований піти " , – зазначила Нуланд.

"Так, якщо умови Росії будуть виконані, вона відсторониться, але Україна не готова йти на такі поступки. Сторони не можуть домовитися між собою. Відповідно, Мінські угоди забуксували ", – говорить" Сегодня " директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов .

Автономія Донбасу в обмін на мир

За словами Нуланд, після консультацій з українською стороною, США приймуть рішення про те, чи будуть вони задіяні у вирішенні конфлікту. "Ми подивимося, чи є потенційні підстави для нас бути задіяними. Якщо ми дійсно відчуємо, що є підстави побачити реалізацію Мінських угод в безпечний і прийнятний для України спосіб – спосіб, який відновить її суверенітет і територіальну цілісність на Донбасі – замість якогось типу політичної автономії для Донбасу, і це призведе до виведення російських сил і підтримуваних нею маріонеток – ми були б готові працювати над цим " , – підсумувала Нуланд.

Фото: ntvmsnbc.com

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Заяву заступника голови держсекретаря США можна розцінювати, як часткове згоду на вимогу Росії, щодо особливого автономного статусу Донбасу, одного з пунктів, на який не хотіла погоджуватися Україна. Про це "Сегодня" говорить політолог, магістр державного управління Володимир Воля .

"Росія наполягає на автономії Донбасу, який перетворить нашу країну, фактично, в конфедерацію. Україна ж проти, так як бажає залишитися унітарною державою. Ймовірно, мова йде про компромісний варіант, при якому Донбас отримає якусь автономію, але прийнятну для України ", – пояснює експерт.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом в Женеві натякнув, що вони досягли певного розуміння в питанні Донбасу. "Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на сході України повинні лежати Мінські домовленості. Що стосується зобов'язань по Україні, у нас зобов'язання тільки одне – сприяти реалізації Мінських домовленостей. Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом поза всяким сумнівом " , – сказав Путін.

Можливо, після консультацій з американськими партнерами, а також після переговорів Зеленського з Путіним і Байденом ми наблизимося до розв'язки конфлікту на Донбасі. Поки ж, як стверджує політолог Карасьов, українська проблема "поставлена на паузу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче змінити Мінські угоди і залучити до переговорів США .

Відзначимо, що Москва наполягає на тому, що в ОРДЛО потрібно спочатку провести вибори під дулами автоматів, бойовикам Київ повинен дати повну амністію і тільки потім передача Україні контролю над кордоном. У той же час РФ не виконує навіть перший пункт документа – припинення вогню. Київ же наполягає на виведенні російських військ з Донбасу, роззброєння бойовиків, передачі контролю над ОРДЛО і тільки потім будуть вибори. Читайте докладніше в нашому матеріалі, чому ініціативу Зеленського експерти вважають важливою .

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо