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Здзвонитися сьогодні запропонував Білий дім, хоча в США вихідний: Кулеба про розмову Байдена з Зеленським

2 квітня, 21:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент США Джо Байден зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб підтримати Україну і реформи, які ініціював голова держави.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було саме рішення американської сторони розмовляти сьогодні. Я хочу наголосити, що сьогодні у Сполучених Штатах вихідний день, там сьогодні страсна п’ятниця. І попри те, що день неробочий, президент Байден зателефонував президенту Зеленському, щоб підтримати Україну, і підтримати ті реформи, які ініціював президент в Україні", – сказав Кулеба.

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