Созвониться сегодня предложил Белый дом, хотя в США выходной: Кулеба о разговоре Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы поддержать Украину и реформы, которые инициировал глава государства.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Соединенные Штаты знали, что мы хотим поговорить, так как ситуация очень серьезная, но это было именно решение американской стороны разговаривать сегодня. Я хочу подчеркнуть, что сегодня в Соединенных Штатах выходной день, там сегодня страстная пятница. И несмотря на то, что день нерабочий, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину, и поддержать те реформы, которые инициировал президент в Украине", – сказал Кулеба.