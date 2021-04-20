Знову "розрахується" котлетами? Корнієнко розповів, що чекає на Тищенко

Минулого разу скандал з Велюром нардеп вирішив за допомогою котлет, а як тепер відповість за порушення карантину

Цього тижня відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому серед іншого обговорять банкет нардепа Миколи Тищенка на порушення карантину. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" глава цієї партії Олександр Корнієнко.

Реклама

Він сумнівається, що є необхідність у складанні нардепом свого мандата.

"Ну, склав мандат мажоритарник – це не сильно правильно робити, тому що це перевибори, гроші витрачати... Що стосується Тищенко, то тут потрібно розібратися в кількох моментах, чи була юридична складова: поліція проводила слідство, це було в ресторані – ресторан теж повинен понести відповідальність, чи це було в приватному приміщенні (коли ти знімаєш номер к готелі – це приватна територія)", – сказав Корнієнко.

Глава партії зазначив, що потрібно розглядати і етичний момент цього скандалу: чи правильно під час локдауну влаштовувати масове гуляння, коли всі українці затягують паски.

Читайте також: Дружина Миколи Тищенка показала підготовку до скандальної вечірки

Корнієнко нагадав, що після минулої історії з "Велюром" Тищенко вирішив реабілітуватися тим, що передавав котлети для волонтерів та іншу їжу для тих, хто її потребує.

"Подивимося, які цього разу будуть з його боку пропозиції для вирішення цієї ситуації", – додав він.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", Микола Тищенко влаштував банкет для своєї дружини в ресторані одного з готелів Києва на Подолі. За фактом порушення карантинних обмежень поліція відкрила кримінальне провадження. Журналісти дізналися, що слідом за Тищенком протягом години в п'ятизірковий готель прибули ще близько 30 гостей. Читайте подробиці скандальної вечірки.

Відреагував на скандал з Тищенко і глава МОЗ Максим Степанов. Він пояснив політику, чим може обернутися порушення карантину.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама