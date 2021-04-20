Русский
$ 28,01
33,71
  1. Влада

Знову "розрахується" котлетами? Корнієнко розповів, що чекає на Тищенко

20 квітня, 16:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Минулого разу скандал з Велюром нардеп вирішив за допомогою котлет, а як тепер відповість за порушення карантину

Цього тижня відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому серед іншого обговорять банкет нардепа Миколи Тищенка на порушення карантину. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" глава цієї партії Олександр Корнієнко.

Реклама

Він сумнівається, що є необхідність у складанні нардепом свого мандата.

"Ну, склав мандат мажоритарник – це не сильно правильно робити, тому що це перевибори, гроші витрачати... Що стосується Тищенко, то тут потрібно розібратися в кількох моментах, чи була юридична складова: поліція проводила слідство, це було в ресторані – ресторан теж повинен понести відповідальність, чи це було в приватному приміщенні (коли ти знімаєш номер к готелі – це приватна територія)", – сказав Корнієнко.

Глава партії зазначив, що потрібно розглядати і етичний момент цього скандалу: чи правильно під час локдауну влаштовувати масове гуляння, коли всі українці затягують паски.

Читайте також: Дружина Миколи Тищенка показала підготовку до скандальної вечірки

Корнієнко нагадав, що після минулої історії з "Велюром" Тищенко вирішив реабілітуватися тим, що передавав котлети для волонтерів та іншу їжу для тих, хто її потребує.

"Подивимося, які цього разу будуть з його боку пропозиції для вирішення цієї ситуації", – додав він.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", Микола Тищенко влаштував банкет для своєї дружини в ресторані одного з готелів Києва на Подолі. За фактом порушення карантинних обмежень поліція відкрила кримінальне провадження. Журналісти дізналися, що слідом за Тищенком протягом години в п'ятизірковий готель прибули ще близько 30 гостей. Читайте подробиці скандальної вечірки.

Відреагував на скандал з Тищенко і глава МОЗ Максим Степанов. Він пояснив політику, чим може обернутися порушення карантину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Микола Тищенко слуга народа Александр Корниенко

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

РФ готується напасти на Україну? Найімовірніші сценарії і ціна вторгнення (відео)
РФ готується напасти на Україну? Найімовірніші сценарії і ціна вторгнення (відео)Росія
Портрети Леніна і тисячі протигазів – в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядають
Портрети Леніна і тисячі протигазів – в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядаютьВлада
Навіщо Путін підтягнув війська до України: в ОПУ назвали причину
Навіщо Путін підтягнув війська до України: в ОПУ назвали причинуВлада
Будуть страшні втрати: Аваков пригрозив Росії
Будуть страшні втрати: Аваков пригрозив РосіїВлада
Великдень знову на карантині: Зеленський звернувся до українців із проханням
Великдень знову на карантині: Зеленський звернувся до українців із проханнямВлада
Тищенко нагуляв кримінальну справу: поліція нагрянула на банкет нардепа
Тищенко нагуляв кримінальну справу: поліція нагрянула на банкет нардепаВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти