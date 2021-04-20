Снова "рассчитается" котлетами? Корниенко рассказал, что ждет Тищенко

В прошлый раз скандал с Велюром нардеп решил с помощью котлет, а как теперь ответит за нарушение карантина

На этой неделе состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором среди прочего обсудят банкет нардепа Николая Тищенко в нарушение карантина. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" глава этой партии Александр Корниенко.

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Он сомневается, что есть необходимость в сложении нардепом своего мандата.

"Ну, сложил мандат мажоритарщик – это не сильно правильно делать, потому что это перевыборы, деньги тратить… Что касается Тищенко, то здесь нужно разобраться в нескольких моментах, была ли юридическая составляющая: полиция проводила следствие, это было в ресторане – ресторан тоже должен понести ответственность, или это было в частном помещении (когда ты снимаешь номер в отеле – это частная территория)", – сказал Корниенко.

Глава партии отметил, что нужно рассматривать и этический момент этого скандала: правильно ли во время локдауна устраивать массовое гулянье, когда все украинцы затягивают пояса.

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Корниенко напомнил, что после прошлой истории с "Велюром" Тищенко решил реабилитироваться тем, что передавал котлеты для волонтеров и другую еду для нуждающихся.

"Посмотрим, какие на этот раз будут с его стороны предложения для решения этой ситуации", – добавил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", Николай Тищенко устроил банкет для своей супруги в ресторане одной из гостиниц Киева на Подоле. По факту нарушения карантинных ограничений полиция открыла уголовное производство. Журналисты узнали, что вслед за Тищенко в течение часа в пятизвездочный отель прибыли еще около 30 гостей. Читайте подробности скандальной вечеринки.

Отреагировал на скандал с Тищенко и глава Минздрава Максим Степанов. Он объяснил политику, чем может обернуться нарушение карантина.

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