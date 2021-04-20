Можуть померти люди: Степанов відреагував на вечірку Тищенка

Напередодні нардеп Тищенко і митрополит Києво-Печерської лаври Павло влаштували пишні бенкети, на яких ніхто не дотримувався карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував публічних осіб за порушення карантинних правил заради святкування дня народження. Напередодні нардеп Микола Тищенко святкував день народження дружини у ресторані.

Реклама

За його словами, всі, незалежно від статусу, мусять дотримуватися карантинних правил, адже для ковіду неважливо, політик ти чи просто людина.

"Я вважаю неприпустимим, коли заради святкування дня народження, люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани для того, щоб зробити собі приємно. Для людей, які це роблять, я хочу нагадати: такими діями ви не просто наражаєте на небезпеку людей, які святкують з вами... Подумайте про те, що люди можуть захворіти й опинитися в реанімації і це може стати причиною смерті людини. Задумайтеся про це, коли будете планувати таке", – сказав Степанов на брифінгу.

Читайте також: Дружина Миколи Тищенка показала підготовку до скандальної вечірки

Як повідомляли новини "Сьогодні", Микола Тищенко влаштував банкет для своєї дружини в ресторані одного з готелів Києва на Подолі. За фактом порушення карантинних обмежень поліція відкрила кримінальне провадження. Журналісти дізналися, що слідом за Тищенком протягом години в п'ятизірковий готель прибули ще близько 30 гостей. Читайте подробиці скандальної вечірки.

Тим часом у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло святкував 60-річчя, на яке з'їхалися політики, бізнесмени і, звичайно ж, дотриманням карантину там і не пахло.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама