РНБО може закрити канал "Прямий"? У Зеленського відповіли Порошенку

Нещодавно були закриті три канали, а сьогодні можуть бути прийняті на РНБО нові санкції

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) не планується розгляд питання про закриття телеканалу "Прямий", чого так побоюється його власник Петро Порошенко.

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Про це заявила прессекретар президента України Юлія Мендель, передає Українська правда.

Вона нагадала, що закриття телеканалів "112 Україна", ZIK, NewsOne було зумовлено доказами фінансування Росією, а також через зв'язки їхнього власника з терористичними організаціями в ОРДЛО.

Закриття зазначених каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було прийнято виключно на захист державних інтересів, уточнила Мендель.

"Сподіваємося, що публічні побоювання Петра Порошенка про закриття каналів, які підкоряються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку. Свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали або не надійні факти, якщо йдеться про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали", – сказала прессекретар Зеленського.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 18 лютого стало відомо, що п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко купив телеканал "Прямий". Раніше вважалося, що він і так йому належить, а зараз політик офіційно оформив його на себе. При цьому нардеп запевняв, що зробив це тільки заради того, щоб канал не закрили.

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