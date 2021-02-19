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РНБО може закрити канал "Прямий"? У Зеленського відповіли Порошенку

19 лютого, 09:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нещодавно були закриті три канали, а сьогодні можуть бути прийняті на РНБО нові санкції

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) не планується розгляд питання про закриття телеканалу "Прямий", чого так побоюється його власник Петро Порошенко.

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Про це заявила прессекретар президента України Юлія Мендель, передає Українська правда.

Вона нагадала, що закриття телеканалів "112 Україна", ZIK, NewsOne було зумовлено доказами фінансування Росією, а також через зв'язки їхнього власника з терористичними організаціями в ОРДЛО.

Закриття зазначених каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було прийнято виключно на захист державних інтересів, уточнила Мендель.

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"Сподіваємося, що публічні побоювання Петра Порошенка про закриття каналів, які підкоряються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку. Свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали або не надійні факти, якщо йдеться про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали", – сказала прессекретар Зеленського.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 18 лютого стало відомо, що п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко купив телеканал "Прямий". Раніше вважалося, що він і так йому належить, а зараз політик офіційно оформив його на себе. При цьому нардеп запевняв, що зробив це тільки заради того, щоб канал не закрили.

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телеканал РНБО Петро Порошенко Юлия Мендель
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