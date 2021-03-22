Стіни здачі не дають: Разумков відреагував на "штурм" Офісу президента

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що погроми на Банковій 20 березня- це не демократія і неповага до країни. Про це він сказав журналістам під час візиту до Брюсселя.

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Він закликав українців шанувати державні інституції, зокрема й Офіс президента.

"Я завжди займав позицію, що демократія повинна бути демократією, але це не означає, що можна робити все, що тобі захочеться. Твої права закінчуються рівно там, де починаються права іншого. Якщо ми будемо дозволяти собі псувати будь-яке майно – державне, приватне, це неповага до країни. Інституції потрібно поважати. І точно не можна виміщувати невдоволення тими чи іншими подіями на стінах – стіни здачі не дають", – сказав Разумков.

Дмитро Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 20 березня під Офісом президента стався безлад під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники обмалювали фасад будівлі, розбили скло у вхідних дверях, намагалися спалити табличку з написом "Президент України", палили фаєри і пускали салют. У МВС заявили, що вже затримали одного активіста і на черзі інші "особливо активні" учасники протесту. В Офісі президента оцінили збиток у два мільйони гривень.

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Тим часом в ОПУ назвали погроми на Банковій актом вандалізму, а не акцією протесту. Ба більше, фракція "Слуга народу" навіть має намір скликати позачергове засідання Ради, щоб з'ясувати, хто насправді стоїть за цим мітингом.

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