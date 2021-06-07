"Слуга народу" Арахамія і конгресмен США обговорили 4 важливих питання щодо України

Арахамія розповів, чи будуть продавати українську землю іноземцям / Фото: Facebook
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія провів онлайн-зустріч з представником Конгресу США Адріаном Смітом, з яким обговорив протистояння Росії і майбутню зустріч президентів. Про це пише пресслужба партії.
"Дуже був радий переговорити з конгресменом Смітом, поважним членом Конгресу США від Республіканської партії. Конгресмен Сміт є потужним та впливовим захисником інтересів України", – зазначив український політик.
Арахамія розповів, що під час зустрічі підняли чотири пріоритетні питання для України у відносинах із США:
- санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік – 2";
- рух України до членства в НАТО;
- надання Сполученими Штатами Україні залишків вакцин від COVID-19;
- можливість зустрічі президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського.
"Конгресмен Сміт неодноразово наголосив на тому, що взаємодія США та України тільки посилюється. США повністю будуть підтримувати та допомагати Україні у боротьбі з російською агресією", – сказав "слуга народу".
Арахамія також запросив Сміта та інших конгресменів до Києва на святкування 30-ї річниці незалежності України.
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