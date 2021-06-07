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"Слуга народу" Арахамія і конгресмен США обговорили 4 важливих питання щодо України

7 червня, 13:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Американський політик розповів про ставлення нинішньої американської адміністрації до України

Арахамія розповів, чи будуть продавати українську землю іноземцям

Арахамія розповів, чи будуть продавати українську землю іноземцям / Фото: Facebook

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія провів онлайн-зустріч з представником Конгресу США Адріаном Смітом, з яким обговорив протистояння Росії і майбутню зустріч президентів. Про це пише пресслужба партії.

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"Дуже був радий переговорити з конгресменом Смітом, поважним членом Конгресу США від Республіканської партії. Конгресмен Сміт є потужним та впливовим захисником інтересів України", – зазначив український політик.

Арахамія розповів, що під час зустрічі підняли чотири пріоритетні питання для України у відносинах із США:

  • санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік – 2";
  • рух України до членства в НАТО;
  • надання Сполученими Штатами Україні залишків вакцин від COVID-19;
  • можливість зустрічі президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського.

"Конгресмен Сміт неодноразово наголосив на тому, що взаємодія США та України тільки посилюється. США повністю будуть підтримувати та допомагати Україні у боротьбі з російською агресією", – сказав "слуга народу".

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Арахамія також запросив Сміта та інших конгресменів до Києва на святкування 30-ї річниці незалежності України.

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Читайте також найголовніші тези з інтерв'ю Володимира Зеленского виданню Axios, в якому він розповів про ситуацію з "Північним потоком – 2", майбутнью зустріч Байдена з Путіним, про свою можливу зустріч з президентом США.

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