"Слуга народу" Арахамія і конгресмен США обговорили 4 важливих питання щодо України

Арахамія розповів, чи будуть продавати українську землю іноземцям / Фото: Facebook

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія провів онлайн-зустріч з представником Конгресу США Адріаном Смітом, з яким обговорив протистояння Росії і майбутню зустріч президентів. Про це пише пресслужба партії.

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"Дуже був радий переговорити з конгресменом Смітом, поважним членом Конгресу США від Республіканської партії. Конгресмен Сміт є потужним та впливовим захисником інтересів України", – зазначив український політик.

Арахамія розповів, що під час зустрічі підняли чотири пріоритетні питання для України у відносинах із США:

санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік – 2";

рух України до членства в НАТО;

надання Сполученими Штатами Україні залишків вакцин від COVID-19;

можливість зустрічі президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського.

"Конгресмен Сміт неодноразово наголосив на тому, що взаємодія США та України тільки посилюється. США повністю будуть підтримувати та допомагати Україні у боротьбі з російською агресією", – сказав "слуга народу".

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Арахамія також запросив Сміта та інших конгресменів до Києва на святкування 30-ї річниці незалежності України.

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