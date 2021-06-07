"Слуга народа" Арахамия и конгрессмен США обсудили 4 важных вопроса по Украине

Арахамия рассказал, будут ли продавать украинскую землю иностранцам / Фото: Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия провел онлайн-встречу с представителем Конгресса США Адрианом Смитом, с которым обсудил противостояние России и будущую встречу президентов. Об этом пишет пресс-служба партии.

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"Очень был рад поговорить с конгрессменом Смитом, уважаемым членом Конгресса США от Республиканской партии. Конгрессмен Смит является мощным и влиятельным защитником интересов Украины", – отметил украинский политик.

Арахамия рассказал, что во время встречи подняли четыре приоритетных вопроса для Украины в отношениях с США:

санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток – 2";

движение Украины к членству в НАТО;

предоставление Соединенными Штатами Украине остатков вакцин от COVID-19;

возможность встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

"Конгрессмен Смит неоднократно подчеркнул, что взаимодействие США и Украины только усиливается. США полностью будут поддерживать и помогать Украине в борьбе с российской агрессией", – сказал "слуга народа".

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Арахамия также пригласил Смита и других конгрессменов в Киев на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

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