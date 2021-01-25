Слідство заявить, що Наумова хотіли усунути, бо він був перешкодою для отримання Нескоромним посади в керівництві СБУ – джерело

Найближчим часом слідство планує повідомити, що мотивом замовлення на усунення начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова було те, що він був єдиною перешкодою для отримання екс-заступником голови спецслужби Дмитром Нескоромним високої посади в керівництві СБУ,

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Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Нескоромний задокументований в матеріалах негласного слідства, яке фіксувало контакти Расюка (затриманого полковника спецпідрозділу "Альфа" Юрія Расюка. – Ред.), який був наближеною людиною до Нескоромного", – розповів співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна".

При цьому він підкреслив: "Слідство планує оголосити публічно версію про те, що мотивом замовлення усунення Наумова стало те, що він був єдиною перешкодою для отримання Нескоромним високої посаді в керівництві Служби безпеки України".

Водночас в СБУ офіційно не підтверджують і не спростовують інформацію про те, що в даній кримінальній справі дійсно фігурує колишній перший заступник глави СБУ Нескоромний.

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"Процесуальні норми поки не дозволяють нам оприлюднити інформацію, але ми це зробимо відразу, як тільки це стане можливим", – сказали агентству в прес-центрі СБУ.

Нагадаємо, співробітника Антитерористичного центру СБУ, якого підозрюють у підготовці вбивства керівника одного з підрозділів Служби безпеки, арештували за рішенням Шевченківського райсуду Києва.

Йдеться про полковника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрія Расюкв. Раніше його затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

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