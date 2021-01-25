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Слідство заявить, що Наумова хотіли усунути, бо він був перешкодою для отримання Нескоромним посади в керівництві СБУ – джерело

25 січня, 20:56

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Нескоромний задокументований у матеріалах негласного слідства

Найближчим часом слідство планує повідомити, що мотивом замовлення на усунення начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова було те, що він був єдиною перешкодою для отримання екс-заступником голови спецслужби Дмитром Нескоромним високої посади в керівництві СБУ,

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Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Нескоромний задокументований в матеріалах негласного слідства, яке фіксувало контакти Расюка (затриманого полковника спецпідрозділу "Альфа" Юрія Расюка. – Ред.), який був наближеною людиною до Нескоромного", – розповів співрозмовник агентства "Інтерфакс-Україна".

При цьому він підкреслив: "Слідство планує оголосити публічно версію про те, що мотивом замовлення усунення Наумова стало те, що він був єдиною перешкодою для отримання Нескоромним високої посаді в керівництві Служби безпеки України".

Водночас в СБУ офіційно не підтверджують і не спростовують інформацію про те, що в даній кримінальній справі дійсно фігурує колишній перший заступник глави СБУ Нескоромний.

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"Процесуальні норми поки не дозволяють нам оприлюднити інформацію, але ми це зробимо відразу, як тільки це стане можливим", – сказали агентству в прес-центрі СБУ.

Нагадаємо, співробітника Антитерористичного центру СБУ, якого підозрюють у підготовці вбивства керівника одного з підрозділів Служби безпеки, арештували за рішенням Шевченківського райсуду Києва.

Йдеться про полковника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрія Расюкв. Раніше його затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

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СБУ вбивство замах Андрій Наумов Юрій Расюк Дмитро Нескоромний
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