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Замовне вбивство в лавах СБУ: підозрюваного в організації заарештували без права на заставу

23 січня, 22:09

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко

Передбачається, що полковник "Альфи" знайшов виконавця і запропонував йому за вбивство 50 тис. дол

Співробітника Антитерористичного центру СБУ, якого підозрюють у підготовці вбивства керівника одного з підрозділів Служби безпеки, заарештували за рішенням Шевченківського районного суду Києва.

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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу СБУ.

"Щойно Шевченківським районним судом було обрано запобіжний захід затриманому працівникові Антитерористичного центру СБУ, підозрюваному в скоєнні підготовки до вбивства керівника одного з підрозділів СБУ" , – заявили в прес-службі.

Суд призначив підозрюваному тримання під вартою 60 діб без можливості внести заставу.

Сьогодні начальник слідчого управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Булич і в.о. начальника відділу Офісу Генерального прокурора Андрій Лисокобилка на брифінгу розповіли про деталі спецоперації.

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Зокрема, слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох людина, які розробили план злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. Дол.

"Вчора Служба безпеки затримала одного з організаторів під час передачі частини коштів. Це була оплата за послуги з підготовки злочину" , – повідомив Булич.

Найімовірніше, мова йде про полковника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрія Расюк. раніше його затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

За попередньою інформацією, замовником виступив колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.

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СБУ вбивство Андрій Расюк Андрій Наумов
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