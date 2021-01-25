Українська
$ 28,16
34,25
  1. Новости политики

Следствие заявит, что Наумова хотели устранить, потому что он был препятствием для получения Нескоромным должности в руководстве СБУ – источник

25 января, 20:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Нескоромный задокументирован в материалах негласного следствия

В ближайшее время следствие планирует сообщить, что мотивом заказа на устранение начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова было то, что он являлся единственным препятствием для получения экс-заместителем главы спецслужбы Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве СБУ,

Реклама

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Нескоромный задокументирован в материалах негласного следствия, которое фиксировало контакты Расюка (задержанного полковника спецподразделения "Альфа" Юрия Расюка – Ред.), который был приближенным человеком к Нескоромному", – рассказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул: "Следствие планирует объявить публично версию о том, что мотивом заказа устранения Наумова стало то, что он был единственным препятствием для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы безопасности Украины".

В то же время в СБУ официально не подтверждают и не опровергают информацию о том, что в данном уголовном деле действительно фигурирует бывший первый заместитель главы СБУ Нескоромный.

В тренде
"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)
Реклама

"Процессуальные нормы пока не позволяют нам обнародовать информацию, но мы это сделаем сразу, как только это представится возможным", – сказали агентству в пресс-центре СБУ.

Напомним, сотрудника Антитеррористического центра СБУ, которого подозревают в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности, арестовали по решению Шевченковского райсуда Киева.

Речь идет о полковнике спецподразделения СБУ "Альфа" Андрее Расюке. Ранее его задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ убийство покушение Андрей Наумов Юрий Расюк Дмитрий Нескоромный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)Политика
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рождения
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рожденияПолитика
"43 по паспорту, 30 – в душе": Зеленский показал фото из спортзалаПолитика
Гончаренко журналистам РФ в ПАСЕ: Вашей делегации место в
Гончаренко журналистам РФ в ПАСЕ: Вашей делегации место в "комнате грязи" Путина (видео)Политика
"Спасибо тебе за каждый день": Елена Зеленская трогательно поздравила президента (фото)Политика
Мендель рассказала, что Зеленский попросил на день рождения
Мендель рассказала, что Зеленский попросил на день рожденияПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять