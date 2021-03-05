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"Сигнал для його оточення": Гончарук прокоментував санкції проти Коломойського

5 березня, 21:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ті рішення, які сьогодні ухвалюються Сполученими Штатами, не є лише про діяльність бізнесмена Ігоря Коломойського в 2014-2015 роках. Вони стосуються і сьогодення.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив екс-прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"І це не лише сигнал для всього великого бізнесу в Україні, що не можна втручатися в державні справи, корумпувати депутатів, погрожувати державним чиновникам, намагатися поставити своїх людей в державні компанії чи окремі міністерства. Це неприпустимо", – сказав Гончарук.

За його словами, санкції – також сигнал і для оточення Коломойського.

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