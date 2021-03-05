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"Сигнал для его окружения": Гончарук прокомментировал санкции против Коломойского

5 марта, 21:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Те решения, которые сегодня принимаются Соединенными Штатами, касаются не только деятельности бизнесмена Игоря Коломойского в 2014-2015 годах. Они касаются и настоящего.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"И это не только сигнал для всего большого бизнеса в Украине, что нельзя вмешиваться в государственные дела, коррумпировать депутатов, угрожать государственным чиновникам, пытаться поставить своих людей в государственные компании или отдельные министерства. Это недопустимо", – сказал Гончарук.

По его словам, санкции – также сигнал и для окружающих Коломойского.

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