Шуфрич, Верещук й інші: ТОП -7 скандалів з політиками в прямих телеефірах

Нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук і її колега від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич поскандалили в прямому ефірі. Інцидент стався 7 липня під час виступу депутатів у програмі "Ток-шоу №1" на телеканалі Україна 24. Сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому була суть конфлікту, а також згадав найгучніші сварки політиків під час виступів на телебаченні.

Верещук і Шуфрич: "Не верещить" і "дам в зуби"

Конфлікт між Шуфричем і Верещук виник після того, як депутат від ОТЗЖ попросив Верещук "не верещати". "Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Чи не перебивайте! Чи не верещить, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красива прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю " , – сказав Шуфрич.

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У відповідь обурена Верещук зажадала від Шуфрича поводитися коректно. "Просто візьміть себе в руки і не істерія. У нас або є дискусія, або її немає. Мені здається, я ваше прізвище ніколи не обіграю " , – підкреслила нардеп.

Ірина Верещук. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Конфлікт продовжився і на наступний день. Вже 8 липня нардеп "Слуги народу" вирішила в Мережі прокоментувати суперечка. "Повинна публічно попередити пана Шуфрича і подібних йому" джентльменів ": ще раз так поступите в ефірі, я встану, підійду і дам в зуби" , – пригрозила Верещук,

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У свою чергу Шуфрич, коментуючи дану загрозу журналістам, відповів: "Нехай підійде і дасть" .

Нестор Шуфрич. Фото: zagittya.com.ua

Відзначимо, що перепалки між нардепами в ефірах різних ток-шоу відбуваються досить часто. Ми згадали найгучніші з них.

Верещук і Омелян: "закрийте рот" і "готуйте парасольку"

17 червня поточного року та ж депутат Ірина Верещук посварилася з колишнім міністром інфраструктури Володимиром Омеляном . У прямому ефірі телеканалу Україна 24 опоненти стали обмінюватися шпильками після того, як Верещук звинуватила Омеляна в тому, що в той час, коли він очолював міністерство, "Укравтодор" став корупційної структурою.

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У відповідь еск-чиновник згадав про будівництво доріг за програмою президента "Велике будівництво". "У 2020 році під час Великого будівництва було вкрадено близько 40 мільярдів гривень" , – парирував Омелян.

"Закрийте рот. Оцінюйте гіперлуп, який ви" побудували ", і себе, як міністра" , – продовжила Верещук.

"Прийде осінь – готуйте парасольку" , – відреагував колишній міністр.

Володимир Омелян / Фото: Facebook

Шуфрич і Ляшко: "сволочі і не люди"

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Нестор Шуфрич також раніше часто скандалив в ефірах телебачення. Зокрема, в червні 2020 року в ефірі програми "Право на владу" депутат обрушився з жорсткою критикою на чинного тоді головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко за те, що в країні було зроблено мало тестів на коронавірус. При цьому нардеп не соромився у виразах. "Сволота ви! Просто сволочі і нелюди! Віктор, ви нам говорили про плато. Я це плато тобі на голову надіну " , – сказав Шуфрич.

Віктор Ляшко на засіданні. Фото: upmp.news

Арестович і Геращенко: "жіноча общага" і "сексизм"

15 лютого радник голови Офісу президента і спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович в прямому ефірі програми "Свобода слова" звинуватив нардепа від "Європейської солідарності" Ірину Геращенко у брехні щодо ситуації на фронті і заявив, що її партія відкрито працює проти інформаційної безпеки держави .

Радник Єрмака також зазначив, що на телеканалі Порошенко обговорюють зовнішній вигляд президента, що на ньому не так каска або бронежилет сидить. "Так ви ж до рівня жіночої общаги опустилися, ПТУшного такий" , – сказав Арестович.

Арестович і Геращенко. Колаж "Сьогодні"

У свою чергу Геращенко закликала віце-прем'єра з питань євроінтеграції відреагувати на слова про "жіночої общаге", назвавши це хамством і сексизмом, після чого пішла зі студії:

Іноді перепалки нардепів в прямому ефірі переростали в бійки.

Соломчук і Барна: бійка через "брехні"

Наприклад, в травні поточного року, депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Соломчук і колишній парламентарій Олег Барна побилися в прямому ефірі телеканалу "ПравдаТУТ" через розбіжності з питання земельної реформи. Під час дискусії Барна накинувся з кулаками на Соломчук "за брехню". Бійка тривала близько десяти секунд, після чого ведущий розтягнув політиків.

Дмитро Соломчук і Олег Барна. Колаж "Сьогодні"

Мосійчук та Семченко: "душевнохворий" і побиття тростиною

А в 2018 році депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (Радикальна партія) побив палицею доктора політичних наук Олександра Семченко в ефірі українського телеканалу NewsOne. Бійка сталася під час запису програми "Епіцентр української політики".

Мосійчук звинуватив Семченко в роботі на російські спецслужби. Семченко у відповідь зазначив, що "душевнохворими повинні займатися психіатри". Не встиг політолог договорити, як Мосійчук накинувся на нього з тростиною. Опоненти впали на підлогу і почали бити друг одного. Їх розняли учасники програми і співробітники телеканалу.

Ігор Мосійчук. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Добкін і Береза: "долбо * б" і "му * ило"

У ЛЮТОГО поточного року в прямому ефірі телеканалу Україна 24 екс-нардепи Михайло Добкін і Борислав Береза посварилися на тлі обговорення теми сексизму.

"Коли в ефірі дійсно звучить сексизм, який ніхто не зупиняє – це ненормально ... Михайло Маркович, ми можемо з вами друг одного на дух не переварювати, але вам би ж не сподобалося, якби вашу дочку хтось назвав" корабельної сосною, Піддути too much ". Це некоректно. Було б грубо і брудно. і в Україні потрібно навчитися коректно говорити про жінку" , – сказав Береза.

На це Добкін заявив, що не зрозумів, "що воно хотіло сказати".

Михайло Добкін / Фото: Facebook

"Ну воно тупе, тому і не розуміє. Вибачте " , – відповів Береза.

"Слиш ти, долбо * б, ти з ким розмовляєш?" – обурився Добкін.

"Му * ило! Е ** ло завали! " – сказав Береза.

Після цього в перепалку втрутилася ведуча, почавши закликати всіх заспокоїтися. "Хамло смердюче! Я ж його не чіпав ", – сказав навздогін Добкін. Втім, незабаром конфлікт все ж затих.

Борислав Береза / Фото: Facebook

Як повідомляли новини "Сьогодні", 5 грудня 2019 року "Слуги народу" побилися в Раді через жінку . Причиною конфлікту стала нардеп Ірина Верещук, а точніше, листування з нею у внутрішньофракційній чаті, де Лерос нібито образив її. За її словами, Бужанський просто заступився за неї і зажадав від ЛЕРОС вибачень.

Нагадаємо, перша бійка депутатів в Раді нового скликання трапилася 30 жовтня 2019 року . Тоді депутати посварилися через відмову створити постанову про створення ТСК щодо подій в Одесі 2 травня.