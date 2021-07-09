Шуфрич, Верещук и другие: ТОП -7 скандалов с политиками в прямых телеэфирах

Нестор Шуфрич и Ирина Верещук. Фото: коллаж "Сегодня"

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук и ее коллега от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич поскандалили в прямом эфире. Инцидент произошел 7 июля во время выступления депутатов в программе "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24. Сайт "Сегодня" выяснил, в чем была суть конфликта, а также вспомнил самые громкие ссоры политиков во время выступлений на телевидении.

Верещук и Шуфрич: "не верещите" и "дам в зубы"

Конфликт между Шуфричем и Верещук возник после того, как депутат от ОПЗЖ попросил Верещук "не верещать". "Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не верещите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо верещать, когда я говорю", – сказал Шуфрич.

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В ответ возмущенная Верещук потребовала от Шуфрича вести себя корректно. "Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас либо есть дискуссия, либо ее нет. Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыгрываю", – подчеркнула нардеп.

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Конфликт продолжился и на следующий день. Уже 8 июля нардеп "Слуги народа" решила в Сети прокомментировать спор. "Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так поступите в эфире, я встану, подойду и дам в зубы", – пригрозила Верещук,

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В свою очередь Шуфрич, комментируя данную угрозу журналистам, ответил: "Пусть подойдет и даст".

Нестор Шуфрич. Фото: zagittya.com.ua

Отметим, что перепалки между нардепами в эфирах различных ток-шоу происходят довольно часто. Мы вспомнили самые громкие из них.

Верещук и Омелян: "закройте рот" и "готовьте зонтик"

17 июня текущего года та же депутат Ирина Верещук повздорила с бывшим министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. В прямом эфире телеканала Украина 24 оппоненты стали обмениваться колкостями после того, как Верещук обвинила Омеляна в том, что в то время, когда он возглавлял министерство, "Укравтодор" стал коррупционной структурой.

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В ответ эск-чиновник вспомнил о строительстве дорог по программе президента "Большое строительство". "В 2020 году во время Большого строительства было украдено около 40 миллиардов гривен", – парировал Омелян.

"Закройте рот. Оценивайте гиперлуп, который вы "построили", и себя, как министра", – продолжила Верещук.

"Придет осень – готовьте зонтик", – отреагировал бывший министр.

Владимир Омелян / Фото: Facebook

Шуфрич и Ляшко: "сволочи и не люди"

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Нестор Шуфрич также ранее часто скандалил в эфирах телевидения. В частности, в июне 2020 года в эфире программы "Право на владу" депутат обрушился с жесткой критикой на действующего тогда главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко за то, что в стране было сделано мало тестов на коронавирус. При этом нардеп не стеснялся в выражениях. "Сволочи вы! Просто сволочи и нелюди! Виктор, вы нам говорили о плато. Я это плато тебе на голову надену", – сказал Шуфрич.

Виктор Ляшко. Фото: upmp.news

Арестович и Геращенко: "женская общага" и "сексизм"

15 февраля советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в прямом эфире программы "Свобода слова" обвинил нардепа от "Европейской солидарности" Ирину Геращенко во лжи относительно ситуации на фронте и заявил, что ее партия открыто работает против информационной безопасности государства.

Советник Ермака также отметил, что на телеканале Порошенко обсуждают внешний вид президента, что на нем не так каска или бронежилет сидит. "Да вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУшной такой", – сказал Арестович.

Арестович и Геращенко. Коллаж "Сегодня"

В свою очередь Геращенко призвала вице-премьера по вопросам евроинтеграции отреагировать на слова о "женской общаге", назвав это хамством и сексизмом, после чего ушла из студии:

Иногда перепалки нардепов в прямом эфире перерастали в потасовки.

Соломчук и Барна: драка из-за "брехни"

Например, в мае текущего года, депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук и бывший парламентарий Олег Барна подрались в прямом эфире телеканала "ПравдаТУТ" из-за разногласий по вопросу земельной реформы. Во время дискуссии Барна набросился с кулаками на Соломчука "за брехню". Потасовка продолжалась около десяти секунд, после чего ведущий разнял политиков.

Дмитрий Соломчук и Олег Барна. Коллаж "Сегодня"

Мосийчук и Семченко: "душевнобольной" и избиение тростью

А в 2018 году депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (Радикальная партия) избил тростью доктора политических наук Александра Семченко в эфире украинского телеканала NewsOne. Драка произошла во время записи программы "Эпицентр украинской политики".

Мосийчук обвинил Семченко в работе на российские спецслужбы. Семченко в ответ указал, что "душевнобольными должны заниматься психиатры". Не успел политолог договорить, как Мосийчук набросился на него с тростью. Оппоненты упали на пол и начали бить друг друга. Их разняли участники программы и сотрудники телеканала.

Игорь Мосийчук. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Добкин и Береза: "долбо*б" и "му*ило"

В ферале текущего года в прямом эфире телеканала Украина 24 экс-нардепы Михаил Добкин и Борислав Береза повздорили на фоне обсуждения темы сексизма.

"Когда в эфире действительно звучит сексизм, который никто не останавливает — это ненормально… Михаил Маркович, мы можем с вами друг друга на дух не переваривать, но вам бы ведь не понравилось, если бы вашу дочь кто-то назвал "корабельной сосной, поддутой too much". Это некорректно. Было бы грубо и грязно. И в Украине нужно научиться корректно говорить о женщине", — сказал Береза.

На это Добкин заявил, что не понял, "что оно хотело сказать".

Михаил Добкин / Фото: Facebook

"Ну оно тупое, поэтому и не понимает. Извините", – ответил Береза.

"Слыш ты, долбо*б, ты с кем разговариваешь?" – возмутился Добкин.

"Му*ило! Е**ло завали!" – сказал Береза.

После этого в перепалку вмешалась ведущая, начав призывать всех успокоиться. "Хамло вонючее! Я же его не трогал", – сказал вдогонку Добкин. Впрочем, вскоре конфликт все же утих.

Борислав Береза / Фото: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", 5 декабря 2019 года "слуги народа" подрались в Раде из-за женщины. Причиной конфликта стала нардеп Ирина Верещук, а точнее, переписка с ней во внутрифракционном чате, где Лерос якобы обидел ее. По ее словам, Бужанский просто вступился за нее и потребовал от Лероса извинений.

Напомним, первая потасовка депутатов в Раде нового созыва случилась 30 октября 2019 года. Тогда депутаты поссорились из-за отказа создать постановление о создании ВСК по событиям в Одессе 2 мая.