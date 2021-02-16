"Рівень жіночої общаги". Геращенко пішла з прямого ефіру через сексизм від Арестовича (відео)

Радник глави Офісу президента і речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в прямому ефірі вступив у перепалку з народним депутатом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко. Вона звинуватила його у сексизмі і несподівано залишила студію.

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Арестович звинуватив "ЄС" у брехні щодо ситуації на фронті і заявив, що ця політична сила відкрито працює проти інформаційної безпеки держави.

"Це офіційна заява. Я звинувачую "ЄС" у тому, що ви працюєте згідно з російськими наративами, і, якщо провести контент-аналіз, то він збігається на 70% з тими наративами, які проводить РФ. Наступний канал, який потрібно закривати, – це ваш (йдеться про телеканал "Прямий". – Ред.)", – сказав він.

Радник Єрмака зазначив, що на цьому телеканалі обговорюють зовнішній вигляд президента, що на ньому не так каска чи бронежилет сидить.

"Так ви ж до рівня жіночої общаги опустилися, ПТУшної такої. І ви нам про стандарти політики говорите?" – сказав Арестович.

У свою чергу Геращенко закликала віцепрем'єра з питань євроінтеграції відреагувати на слова про "жіночу общагу", назвавши це хамством і сексизмом, і найгіршим проявом сексизму у прямому ефірі на всю країну.

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При цьому навіть ведучий погодився з нардепом, що з вуст Арестовича пролунав сексизм, і закликав його вибачитися.

Пізніше голова партії "Голос" Кіра Рудик розкритикувала Арестовича за "жіночу общагу", на що він відповів, що йдеться конкретно про "Європейську солідарність".

Після цих слів Геращенко заявила, що йде зі студії: "Я не можу перебувати в ефірі, де триває сексизм, і це не припиняє ні ведучий, ні присутні тут".

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, якими пропонується ввести покарання за сексизм. Це стосується публічної і приватної сфери і навіть інтернету.

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