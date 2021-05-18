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Шмигаль доручив терміново евакуювати українців із сектору Газа – як будуть діяти

18 травня, 18:35

Віталій Семченко Віталій Семченко

Україна вже звернулася до міжнародних організацій для надання логістичної допомоги в організації повернення людей

Глава уряду доручив евакуювати українців із зони конфлікту. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава уряду доручив евакуювати українців із зони конфлікту. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава уряду Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ Міністерству інфраструктури вжити заходів для евакуації українців, які перебувають в секторі Газа.

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Про це прем'єр написав в своєму Telegram-каналі.

"Більше сотні наших громадян висловили бажання покинути сектор Гази. Уряд докладе максимум зусиль, щоб надати допомогу українцям", – повідомив він.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна вже звернулася до міжнародних організацій для надання логістичної допомоги в організації повернення людей, передає "Інтерфакс-Україна".

Він також нагадав, що під час попередніх спалахів протистояння в цьому регіоні в 2012 і 2014 роках вже був досвід такої взаємодії – тоді українців вдалося евакуювати через територію Єгипту. Зараз влада має намір зробити аналогічні кроки.

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"На сьогодні є звернення від представників Молдови, Білорусі, Угорщини та Болгарії – в наданні допомоги повернення громадян цих держав разом з українцями... В цілому, мова йде про 53 осіб", – додав Подоляк.

Громадяни України, які хочуть повернутися додому, повинні звернутися в дипломатичне представництво будь-яким доступним способом.

Нагадаємо, раніше прессекретар МЗС України Олег Ніколенко розповів, що виїхати з Гази хочуть переважно жінки, які вийшли заміж за палестинців. Зараз списки бажаючих збирають. При цьому більшість документів у громадян – прострочені. Тому процедура видачі нових займе час.

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