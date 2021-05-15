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З сектору Газа хочуть евакуюватися 120 українців – МЗС розробляє маршрути

15 травня, 21:13

Віталій Семченко Віталій Семченко

Більшість документів у громадян – прострочені. Тому процедура видачі нових займе певний час. Коли евакуація почнеться – поки невідомо

З сектору Газа, де загострився військовий конфлікт з Ізраїлем, хочуть евакуюватися 120 українців.

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Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ підтримує зв'язок з українцями, які виявили бажання залишити сектор Газа. Зараз їх 120 осіб. Посольства в Ізраїлі і Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації зараз відпрацьовують можливі маршрути репатріації", – зазначив він.

Як повідомили в посольстві України в Ізраїлі, виїхати із зони конфлікту хочуть переважно жінки, які вийшли заміж за палестинців. Зараз списки бажаючих збирають, копії паспортів поки подали всього 30 осіб.

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Зазначається, що більшість документів у громадян України – прострочені. Тому процедура видачі нових займе певний час. Коли евакуація почнеться – поки невідомо.

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Нагадаємо, раніше журналісти "Сьогодні" поспілкувалися з українками, які не з власної волі стали свідками недавніх обстрілів в Ізраїлі.

Куди звертатися українцям, які перебувають в Ізраїлі або Палестині, – читайте в нашому матеріалі.

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