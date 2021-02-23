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Сьогодні Рада збереться на термінове засідання, щоб вирішити одне питання

23 лютого, 09:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати можуть розблокувати роботу відомств, у яких тимчасово немає міністра

Верховна Рада сьогодні проведе позачергове засідання для повторного розгляду одного єдиного питання – законопроєкту №4531 про державну службу, який раніше ветував президент України.

У чому проблема

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Як відомо, парламент 16 лютого ухвалив цей закон, але Зеленський його забракував, повернув до Ради з проханням його змінити, внісши свої пропозиції.

Йдеться про норму, яка регламентує повноваження виконувачів обов'язків міністра. Суть в тому, що на сьогодні в.о. голови відомства позбавлений великої кількості функцій і не може ефективно керувати відомством.

Більшою мірою цей закон терміново хочуть змінити через в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Сам він пояснював, що через відсутність повноважень, наприклад, підписання фінансових документів-розпоряджень у Міністерстві, є реальний ризик невиплат шахтарям та іншим працівникам у сфері управління Міненерго: "Сподіваюся, у парламенті ця проблема буде розв'язана".

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Що запропонував Зеленський

Йдеться про норму про обмеження виконання обов'язків міністра заступниками, поки посада голови відомства вакантна. Президент пропонує вилучити з ухваленого закону норму, якою забороняється виконувати низку обов'язків міністра. Читайте детальніше, яких повноважень позбавлені в.о. міністра.

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Також Зеленський пропонує дозволити призначати особу на посаду в.о. міністра, навіть якщо її кандидатуру на вакантне місце не схвалила Верховна Рада.

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Верховна Рада закони позачергове засідання

Джерело: Сьогодні

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