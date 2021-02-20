Рада збереться на позачергове засідання: що розглянуть

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вівторок, 23 лютого, офіційно скликав позачергове засідання парламенту. Його призначили на 12-ту годину.

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Про це повідомили в Апараті ВР.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 12:00 23 лютого 2021 року, на якому розглянути закон України про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями президента України від 18 лютого 2021 року (№4531)", – сказано в повідомленні.

Йдеться про законопроєкт, який 18 лютого ветував президент Володимир Зеленський. Він вніс до нього свої пропозиції і повернув до Ради.

Раніше ми повідомляли, що прессекретар президента Юлія Мендель пояснила, чим загрожує зрив повторного розгляду закону про держслужбу.

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