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СБУ вызвала Шария на допрос: в случае неявки – розыск

16 февраля, 18:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В спецслужбе уверены, что блогер получил текст подозрения

Служба безопасности Украины не только сообщила о подозрении блогеру Анатолию Шарию в государственной измене, но и вызвала его на допрос 22 февраля.

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Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

"Повесткой А. Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Учитывая последний пост Анатолия Шария, где он читает текст подозрения – он его получил. То есть подозрение дошло до адресата", – отметили в спецслужбе.

Напомним, подозрение блогеру объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства).

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Оливер Варгеи / Фото: Francois Walschaerts/Pool via REUTERS

Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

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Также сообщалось, что ранее СБУ уже взялась за Шария из-за карты Украины без оккупированного Крыма.

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СБУ допрос измена шарий подозрение
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