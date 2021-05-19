СБУ не знає про російське громадянство Аксьонова, а журналісти знайшли підтвердження

Кореспондент "Сегодня" Олександр Махов знайшов підтвердження того, що парламентарій має паспорт РФ

У Службі безпеки України заявили, що не мають інформації про наявність у народного депутата Андрія Аксьонова паспорта громадянина Росії.

Реклама

Про це прес-центр СБУ повідомив в коментарі "Українській правді"

"Документально підтвердженими даними щодо наявності в громадянина України Аксьонова А.А. паспорта громадянина РФ Служба безпеки наразі не володіє", – йдеться в коментарі.

Тим часом кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов оприлюднив дані з сайту Федеральної податкової служби РФ про наявність у Андрія Аксьонова паспорта Росії.

Реклама

Як відомо, колишній мер Добропілля (Донецька область) Аксьонов був обраний на довиборах до парламенту від округу № 50.

Сьогодні, 19 травня, депутати заблокували парламентську трибуну, щоб перешкодити Аксьонову прийняти присягу нардепа . А все через можливої наявності російського громадянства.

В результаті перший заступник глави ВР Руслан Стефанчук все ж дозволив нардепу прийняти присягу, але довелося це робити з місця і під крики "Ганьба!". У свою чергу заступник голови Ради Олена Кондратюк звернулася до СБУ з проханням надати офіційне роз'яснення з стосовно можливої наявності у Аксьонова громадянства Росії.