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СБУ не знає про російське громадянство Аксьонова, а журналісти знайшли підтвердження

19 травня, 20:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Кореспондент "Сегодня" Олександр Махов знайшов підтвердження того, що парламентарій має паспорт РФ

У Службі безпеки України заявили, що не мають інформації про наявність у народного депутата Андрія Аксьонова паспорта громадянина Росії.

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Про це прес-центр СБУ повідомив в коментарі "Українській правді"

"Документально підтвердженими даними щодо наявності в громадянина України Аксьонова А.А. паспорта громадянина РФ Служба безпеки наразі не володіє", – йдеться в коментарі.

Тим часом кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов оприлюднив дані з сайту Федеральної податкової служби РФ про наявність у Андрія Аксьонова паспорта Росії.

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Як відомо, колишній мер Добропілля (Донецька область) Аксьонов був обраний на довиборах до парламенту від округу № 50.

Сьогодні, 19 травня, депутати заблокували парламентську трибуну, щоб перешкодити Аксьонову прийняти присягу нардепа . А все через можливої наявності російського громадянства.

В результаті перший заступник глави ВР Руслан Стефанчук все ж дозволив нардепу прийняти присягу, але довелося це робити з місця і під крики "Ганьба!". У свою чергу заступник голови Ради Олена Кондратюк звернулася до СБУ з проханням надати офіційне роз'яснення з стосовно можливої наявності у Аксьонова громадянства Росії.

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