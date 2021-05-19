Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)

Андрія Аксьонова не пустили до парламентської трибуни. Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді стався скандал – депутати заблокували парламентську трибуну, не давши Андрію Аксьонову скласти присягу народного депутата після перемоги на довиборах. А все через можливе російське громадянство.

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Про це пише Інтерфакс-Україна.

Колишнього мера Добропілля (Донецька область) обрано до парламенту від округу № 50.

Представники опозиції заблокували трибуну, після чого першому заступнику голови ВР Русланові Стефанчуку довелося переговорити з керівниками депутатських фракцій і груп. Він зазначив, що напередодні уточнив і апараті парламенту, чи немає якихось юридичних підстав, що перешкоджають присязі Аксьонова. Зрештою він дозволив нардепу Аксьонову скласти присягу, але довелося це робити з місця і під крики "Ганьба!".

Депутати блокують трибуну. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Зі свого боку заступниця голови Ради Олена Кондратюк звернулася до СБУ з проханням надати офіційне роз'яснення стосовно можливої наявності в Аксьонова громадянства Росії.

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Що не так з Аксьоновим?

Згідно з інформацією журналіста Дениса Казанського, у 2014 році Аксьонов організував т. зв. "референдум ДНР" в рідному Новодонецькому, йдеться в матеріалі Вільного радіо. Також він на початку війни виїхав до окупованого Росією Криму, а повернувся звідти вже громадянином РФ. Це підтверджував народний депутат Дмитро Лубінець, який опублікував доповнення до паспорта з усіма даними на Аксьонова.

А в одному з архівних інтерв'ю, яке раніше публікувало "Радіо Свобода", Аксьонов ще на посаді селищного голови Новодонецького заявляв, що прислухається до народу, навіть якщо він хоче в Росію.

"Як мер, українською мовою це називається "голова", є люди, які обрали голову. Я зобов'язаний виражати надію громадян, які тут живуть. Вони захочуть в Росії залишитися, і я зобов'язаний сказати, що "так, треба залишитися в Росії". Якшо захочуть вони приєднатися до Гондурасу, і я скажу: "Так, ви можете в Гондурас приєднатися", – говорив Аксьонов.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія. "Сьогодні" розбиралися, хто займе їхнє місце в Кабміні.

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