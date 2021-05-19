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Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)

19 травня, 11:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишній мер Добропілля став народним депутатом, але йому пригадали проросійське минуле

Андрія Аксьонова не пустили до парламентської трибуни. Колаж "Сьогодні"

Андрія Аксьонова не пустили до парламентської трибуни. Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді стався скандал – депутати заблокували парламентську трибуну, не давши Андрію Аксьонову скласти присягу народного депутата після перемоги на довиборах. А все через можливе російське громадянство.

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Про це пише Інтерфакс-Україна.

Колишнього мера Добропілля (Донецька область) обрано до парламенту від округу № 50.

Представники опозиції заблокували трибуну, після чого першому заступнику голови ВР Русланові Стефанчуку довелося переговорити з керівниками депутатських фракцій і груп. Він зазначив, що напередодні уточнив і апараті парламенту, чи немає якихось юридичних підстав, що перешкоджають присязі Аксьонова. Зрештою він дозволив нардепу Аксьонову скласти присягу, але довелося це робити з місця і під крики "Ганьба!".

Депутати блокують трибуну. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Зі свого боку заступниця голови Ради Олена Кондратюк звернулася до СБУ з проханням надати офіційне роз'яснення стосовно можливої наявності в Аксьонова громадянства Росії.

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Що не так з Аксьоновим?

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Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladkryklii

Згідно з інформацією журналіста Дениса Казанського, у 2014 році Аксьонов організував т. зв. "референдум ДНР" в рідному Новодонецькому, йдеться в матеріалі Вільного радіо. Також він на початку війни виїхав до окупованого Росією Криму, а повернувся звідти вже громадянином РФ. Це підтверджував народний депутат Дмитро Лубінець, який опублікував доповнення до паспорта з усіма даними на Аксьонова.

А в одному з архівних інтерв'ю, яке раніше публікувало "Радіо Свобода", Аксьонов ще на посаді селищного голови Новодонецького заявляв, що прислухається до народу, навіть якщо він хоче в Росію.

"Як мер, українською мовою це називається "голова", є люди, які обрали голову. Я зобов'язаний виражати надію громадян, які тут живуть. Вони захочуть в Росії залишитися, і я зобов'язаний сказати, що "так, треба залишитися в Росії". Якшо захочуть вони приєднатися до Гондурасу, і я скажу: "Так, ви можете в Гондурас приєднатися", – говорив Аксьонов.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія. "Сьогодні" розбиралися, хто займе їхнє місце в Кабміні.

Відео: Сьогодні
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