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СБУ не знает о российском гражданстве Аксенова, а журналисты нашли подтверждение

19 мая, 20:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Корреспондент "Сегодня" Александр Махов нашел подтверждение того, что парламентарий имеет паспорт РФ

Журналисты нашли подтверждение наличия у Аксенова российского гражданства

Журналисты нашли подтверждение наличия у Аксенова российского гражданства

В Службе безопасности Украины заявили, что не располагают информацией о наличии у народного депутата Андрея Аксенова паспорта гражданина России.

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Об этом пресс-центр СБУ сообщил в комментарии "Украинской правде"

"Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова А.А. паспорта гражданина РФ Служба безопасности пока не владеет", - говорится в комментарии.

Тем временем корреспондент "Сегодня" Александр Махов обнародовал данные с сайта Федеральной налоговой службы РФ о наличии у Андрея Аксенова паспорта России.

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Как известно, бывший мэр Доброполья (Донецкая область) Аксенов был избран на довыборах в парламент от округа № 50.

Сегодня, 19 мая, депутаты заблокировали парламентскую трибуну, чтобы помешать Аксенову принять присягу нардепа. А все из-за возможного наличия российского гражданства.

В результате первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчуку все же позволил нардепу принять присягу, но пришлось это делать с места и под крики "Ганьба!". В свою очередь заместитель председателя Рады Елена Кондратюк обратилась к СБУ с просьбой предоставить официальное разъяснение по поводу возможного наличия у Аксенова гражданства России.

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