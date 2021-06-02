Санкції проти Росії не працюють. Зеленський запропонував нове рішення

Президент України просить США виробити новий санкційний механізм – Кремль пристосувався до життя з нинішнім тиском Заходу

Санкцій, які США і Євросоюз наклали на Росію, недостатньо – необхідний новий формат санкційної політики.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США Джин Шахін, Робертом Портманом та Крістофером Мерфі 2 червня.

Глава держави закликав продовжувати санкцій щодо РФ, допоки Кремль не припинить свої агресивні дії.

"Нинішні санкції з боку ЄС та США на сьогодні вже не працюють – Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території та загрожуючи Європі. Весь цивілізований світ не може цього дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики", – зазначив Зеленський.

Він подякував сенаторам за двопартійну підтримку України в США і за військову допомогу. Він також висловив надію, що ця допомога збільшуватиметься для подальшого розвитку оборонної спроможності нашої країни.

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Нагадаємо, раніше в інтерв'ю американським ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії дійсно дають результат, але цього недостатньо для остаточного припинення війни.

А в квітні він ввів в дію рішення РНБО про санкції проти пропагандистських ЗМІ з РФ, компаній і чиновників.