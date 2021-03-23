Україна завдала нового санкційного удару по Росії: хто в списку

Сьогодні Рада національної безпеки прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", яким розширив список заборонених в Україні російських сайтів, підприємств, політиків і чиновників.

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Пропагандистські ЗМІ

Під санкції в Україні потрапили "Інтернет-преса" (і субдомен svpressa.ru), інтернет-видання Газета.ру, Утро.Ру, Лента.ру, МІА "Росія сьогодні" (і субдомен Ukraina.ru) і "ТВ-Новости", а також "Вільна електронна енциклопедія "Довідник патріота" та "ЗМІ2".

Підприємства

Під санкції потрапили низка російських товариств з обмеженою відповідальністю, від страхових до будівельних компаній (чимало з них спеціалізуються на будівництві мостів), і навіть Костромський держуніверситет. Всього – 81 юрособа.

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Чимало підприємств отримали санкції за ведення економічної діяльності в окупованому Криму. Так, санкції накладено на Ленінградський суднобудівний завод "Пелла", який п'ять років тому взяв в оренду Феодосійський суднобудівний завод "Море".

ТОВ "Сучасні технології будівництва" з Анапи брало участь в постачанні обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів при будівництві Керченського мосту, тому воно теж потрапило під обмежувальні заходи РНБО України.

Політики і чиновники

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Запроваджено санкції і проти 26 фізосіб. У їхньому числі – перший заступник голови МВС РФ Олександр Горовий та інші генерали-силовики, заступник міністра праці та соцполітики, керівники служб ФСБ, а також п'ять членів Ради Федерації Федеральних зборів РФ, в їхньому числі і Людмила Нарусова – мати журналістки Ксенії Собчак і вдова мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. До списку потрапили і ряд чиновників меншого рангу з міграційних служб у Ростовській області.

На три роки заборонено в'їзд в Україну трьом "друзям" Путіна – депутатам Європарламенту від Франції Віржіні Жорон, Лакапелю Жан-Ліну і Олів'є Філіпу з крайньо-правової групи "Ідентичність і демократія", які 2020 року відвідували Крим.

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Санкції в Криму

На п'ять років запроваджено санкції проти АТ "Массандра" – найстарішого винзаводу в окупованому Криму. Під обмеження потрапили і його філії – "Лівадія", "Таврида", "Гурзуф", "Морське", "Судак", "Привітне", "Малоріченське" і "Алушта". Їм заблокують активи, обмежать торговельні операції і заборонять виводити капітали за межі України.

Окремим додатком до указу Зеленського введено санкції проти "Федеральної державної казенної установи "Будинок відпочинку "Прибережний" ФСБ РФ".

Нагадаємо, 11 березня РНБО продовжив санкції проти двох російських банків.

А на засіданні РНБО 26 лютого було запроваджено санкції проти екс-чиновників часів Януковича. До чорного списку потрапили і колишні військові, і міністри, котрі переховуються в основному в Росії.

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