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Санкціі проти Коломойського: Гончаренко і Гетманцев посперечалися, за якої влади мали судити

5 березня, 22:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко вважає, шо нинішня влада України має відреагувати на санкції проти бізнесмена Ігора Коломойського.

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Про це він сказав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Треба на таке реагувати. Має бути реакція держави. Ми не можемо просто сказати, щоб він (Ігор Коломойський – Ред.) не їздив до США. Він і так туди не збирається. Це не гірше місце, куди Ігор Валерійович хотів би потрапити. Але ми маємо почути відповіді щодо його корупції", – сказав Олексій Гончаренко.

Водночас народний депутат від партії "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що на корупційні схеми Коломойського мала реагувати тодішня влада.

"Ці санкції стосуються великої корупції в Україні на той час, коли пан Коломойський був головою Дніпропетровської обласної адміністрації (2014-2015 р. – Ред). Якщо є відомості про вченення ним корупційних схем, це не могло відбуватися без відома президента тодішнього. Це не могло відбуватися поза межами цієї системи влади, яка тоді була в Україні", – сказав Гетманцев.

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