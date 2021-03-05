Санкціі проти Коломойського: Гончаренко і Гетманцев посперечалися, за якої влади мали судити

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко вважає, шо нинішня влада України має відреагувати на санкції проти бізнесмена Ігора Коломойського.

Реклама

Про це він сказав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Треба на таке реагувати. Має бути реакція держави. Ми не можемо просто сказати, щоб він (Ігор Коломойський – Ред.) не їздив до США. Він і так туди не збирається. Це не гірше місце, куди Ігор Валерійович хотів би потрапити. Але ми маємо почути відповіді щодо його корупції", – сказав Олексій Гончаренко.

Водночас народний депутат від партії "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що на корупційні схеми Коломойського мала реагувати тодішня влада.

"Ці санкції стосуються великої корупції в Україні на той час, коли пан Коломойський був головою Дніпропетровської обласної адміністрації (2014-2015 р. – Ред). Якщо є відомості про вченення ним корупційних схем, це не могло відбуватися без відома президента тодішнього. Це не могло відбуватися поза межами цієї системи влади, яка тоді була в Україні", – сказав Гетманцев.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама