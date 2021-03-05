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Санкции против Коломойского: Гончаренко и Гетманцев поспорили, при какой власти должны были судить

5 марта, 22:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко считает, шо нынешняя власть Украины должна отреагировать на санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.

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Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Надо на такое реагировать. Должна быть реакция государства. Мы не можем просто сказать, чтобы он (Игорь Коломойский – Ред.) не ездил в США. Он и так туда не собирается. Это не худшее место, куда Игорь Валерьевич хотел бы попасть. Но мы должны услышать ответы по его коррупции", – сказал Алексей Гончаренко.

В то же время народный депутат от партии "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что на коррупционные схемы Коломойского должна реагировать тогдашняя власть.

"Эти санкции касаются большой коррупции в Украине в то время, когда господин Коломойский был председателем Днепропетровской областной администрации (2014-2015 г. – Ред.), если существуют сведения о совершении им коррупционных схем, это не могло происходить без ведома президента тогдашнего. Это не могло происходить за пределами этой системы власти, которая тогда была в Украине", – сказал Гетманцев.

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