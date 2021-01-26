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  1. Політика

Наймолодший. Железняк очолив фракцію "Голос" в Раді

26 січня, 11:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Його попередник Рахманін сам відмовився від керівництва фракцією у парламенті

Народний депутат Ярослав Железняк офіційно став главою фракції "Голос"у Верховній Раді. Про це оголосив на сьогоднішньому ранковому пленарному засіданні спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Нагадаємо, що в кінці грудня колишній глава фракції Сергій Рахманін відмовився від цієї посади, і політсила призначила Железняка новим лідером фракції в Раді.

"Відповідно до ст. 60 Регламенту Верховної Ради, а також відповідно до протоколу зборів фракції партії "Голос" від 28 грудня 2020 року, повідомляю про обрання головою депутатської фракції "Голос" Ярослава Железняка", – заявив Разумков.

Фото: facebook.com/zheleznyak.y

Відзначимо, що Железняк став наймолодшим главою фракції в історії українського парламенту.

Його заступником в "Голосі" став нардеп Роман Костенко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні розгляне кілька важливих законопроектів. Депутати спробують вирішити проблему з реєстрацією недовипробуваних вакцин від COVID-19 в Україні, а також може бути прийнятий закон про референдум.

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Верховна Рада голос Ярослав Железняк

Джерело: Сьогодні

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