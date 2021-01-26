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Самый молодой. Железняк возглавил фракцию "Голос" в Раде

26 января, 11:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Его предшественник Рахманин сам отказался от руководства фракцией в парламенте

Народный депутат Ярослав Железняк официально стал главой фракции "Голос" в Верховной Раде. Об этом объявил на сегодняшнем утреннем пленарном заседании спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Напомним, что в конце декабря бывший глава фракции Сергей Рахманин отказался от этой должности, и политсила назначила Железняка новым лидером фракции в Раде.

"В соответствии со ст. 60 Регламента Верховной Рады, а также в соответствии с протоколом собрания фракции партии "Голос" от 28 декабря 2020 года, сообщаю об избрании председателем депутатской фракции "Голос" Ярослава Железняка", – заявил Разумков.

Фото: facebook.com/zheleznyak.y

Отметим, что Железняк стал самым молодым главой фракции в истории украинского парламента.

Его заместителем в "Голосе" стал нардеп Роман Костенко.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада на сегодняшнем заседании рассмотрит несколько важных законопроектов. Депутаты попытаются решить проблему с регистрацией недоиспытанных вакцин от COVID-19 в Украине, а также может быть принят закон о референдуме.

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Верховная Рада голос Ярослав Железняк

Источник: Сегодня

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