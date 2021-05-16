З Саакашвілі зустрінуться лідери опозиційної партії Грузії: про що говоритимуть

Лідери "Єдиного національного руху" в Грузії зустрінуться в Києві з засновником партії, екс-президентом Грузії і главою Виконавчого комітету реформ Міхеілом Саакашвілі.

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Про це повідомляє "Грузія online".

За словами одного з лідерів опозиційної партії Ніки Мелії, з Саакашвілі хочуть обговорити поточні політичні процеси в Грузії.

"Два з половиною роки я не бачив цю людину, і він не бачив мене. Багато що залежить від відносин між мною і ним. Упевнений, що буде порозуміння, буде загальна стратегія, бачення. Ми збираємося говорити – я про моє бачення, він – про своє", – заявив він.

Ніка Мелія був обраний головою найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" в кінці 2020 року. Через пару місяців його заарештували через невиплату застави у справі щодо протестів в червні 2019 року. Звільнений він був 10 травня.

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Також 16-17 травня відвідає Україну і глава МЗС Грузії Давид Залкаліані. Це буде його перший офіційний візит в Україну за останні дев'ять років.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив голові Виконавчого комітету реформ Міхеілу Саакашвілі офіційний лист. У документі Шмигаль висловив незгоду з рішеннями Нацради реформ, в тому числі з пропозицією ввести автоматичну розмитнення автомобілів.